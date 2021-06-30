Spor Menajeri açıkladı Ahmed Kutucu Süper Ligde oynayacak
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Menajeri açıkladı: Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Menajeri açıkladı: Ahmed Kutucu Süper Ligde oynayacak
Transfermarkt verilerine göre Ahmed Kutucu'nun güncel bonservis değeri 1.7 milyon euro.

Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Menajer Akan, genç oyuncunun gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceğini açıkladı.

"Şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım"

Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.

  • Ahmed Kutucu'nun adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu.

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SPOR
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