Mendes Falcao için Monaco'ya rest çekti

Galatasaray'ın transferini bitirmek için adeta gün saydığı Radamel Falcao'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcünün menajeri Jorge Mendes, Monaco ile bağları koparttı.
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Galatasaraylı taraftarların büyük merakla beklediği Radamel Falcao transferi tamamlamak üzere. Fransız basınında çıkan habere göre, Falcao'nun menajeri Jorge Mendes Monaco Kulübü ile ipleri koparttı.
Le10 Sport adlı spor sitesinin haberine göre, Kolombiyalı golcünün menajeri Jorge Mendes, Monaco'ya rest çekti. Mendes, Galatasaray ile her konuda anlaşan Radamel Falcao'nun bonservis ücreti istenmeden gönderilmesini net bir şekilde talep etti.
Edinilen bilgiye göre, Mendes, Falcao'nun bırakılmaması halinde Monaco yöneticilerine oyuncuyu Ocak ayında MLS'e bedelsiz götüreceğini söyledi ve Galatasaray'a transferine hemen izin vermelerini istedi.
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