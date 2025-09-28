Menemen FK'nın zirve inadı

Yeni Şafak
13:1828/09/2025, Pazar
DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralardaki rakiplerinden Muşspor'u evinde 4-1 yenen Menemen Futbol Kulübü, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Geçen hafta Kırklarelispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Menemen FK, evinde Muşspor'u yenerek yeniden çıkışa geçti. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle puanını 13'e çıkaran İzmir ekibi zirve yolunda umutlandı.


Teknik Direktör Bilal Kısa iyi bir oyunla rakiplerini geçtiklerini söyledi. Bol gollü galibiyetlerin her zaman sevindirici olduğunu ifade eden Kısa, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir maçı kayıpsız geçtik. Seri yakalayıp istikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Menemen FK gelecek hafta yine evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

#Menemen FK
#2. Lig
#TFF
