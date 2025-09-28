Menemen FK'nın zirve inadı

Teknik Direktör Bilal Kısa iyi bir oyunla rakiplerini geçtiklerini söyledi. Bol gollü galibiyetlerin her zaman sevindirici olduğunu ifade eden Kısa, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir maçı kayıpsız geçtik. Seri yakalayıp istikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Menemen FK gelecek hafta yine evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.