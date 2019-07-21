AVRUPA LİGLERİ

Merih Demiral'ın forma giydiği maçta inanılmaz gol

Juventus ve Tottenham, Singapur'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maça İngiliz yıldız Harry Kane'in mücadelenin son dakikasında orta sahadan attığı gol damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak Spor @yenisafakspor 17m Tottenham, İngiliz yıldız Harry Kane'nin orta sahadan attığı akıl dolu golle Juventus'u 3-2 mağlup etti. Torino ekibinin kalecisi, maç biter bitmez Kane'i kutlamaya gitti.

Yeni Şafak Spor @yenisafakspor 17m Tottenham, İngiliz yıldız Harry Kane'nin orta sahadan attığı akıl dolu golle Juventus'u 3-2 mağlup etti. Torino ekibinin kalecisi, maç biter bitmez Kane'i kutlamaya gitti.

Fotoğraf: FELINE LIM

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı.

Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90 3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı. Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

  • Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle Meksika'dan Guadalajara kulübü katılıyor.

İşte Harry Kane'in attığı gol;

Harry Kane'den inanılmaz gol: Orta sahadan avladı
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Harry Kane'den inanılmaz gol: Orta sahadan avladı

Tottenham Hotspur, İngiliz yıldız Harry Kane'nin orta saha çizgisinden attığı akıl dolu golle Juventus'u 3-2 mağlup etti. 90+3'te gelen muhteşem gol kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.


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