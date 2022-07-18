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Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Oluşan görev dağılımı şöyle:

  1. Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)
  2. Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
  3. Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu
  4. Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
  5. Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
  6. Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
  7. İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
  8. Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
  9. Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi

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