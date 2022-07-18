Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.
Oluşan görev dağılımı şöyle:
- Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)
- Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
- Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu
- Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
- Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
- Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
- İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
- Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
- Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi