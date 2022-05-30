Mert Çetin'in menajeri açıkladı: "Türkiye'de henüz kimseyle görüşmedik"

Vida'nın ayrılmasıyla bir yabancı stoper almak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda kadrosuna yerli bir stoper de takviye etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların milli oyuncu Mert Çetin ile ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başladığı iddia edilmişti.

"Türkiye'de henüz kimseyle görüşmedik"

Konuyla ilgili Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulunan Mert Çetin'in menajeri Mehmet Ali Çalışkan, şu an için hiç kimseyle bir görüşme yapmadıklarını söyledi. 25 yaşındaki başarılı stoperin geleceği ile ilgili Hellas Verona ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacaklarını belirten Mehmet Ali Çalışkan, "Türkiye'de henüz kimse ile görüşmedik. Erken diye düşünüyorum. Sezon yeni bittiği için Verona ile görüşme yapacağız. Bazı konular haftaya biraz daha netleşir" ifadelerini kullandı.

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