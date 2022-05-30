Spor Mert Çetinin menajeri açıkladı "Türkiyede henüz kimseyle görüşmedik"
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Mert Çetin'in menajeri açıkladı: "Türkiye'de henüz kimseyle görüşmedik"

Yeni sezonu 27 Haziran'da açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün sezonun ikinci devresini Kayserispor'da kiralık geçiren ve bonservisi İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da olan Mert Çetin ile ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili milli oyuncunun menajeri Mehmet Ali Çalışkan, Yeni Şafak Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
​Mert Çetinin menajeri açıkladı: Türkiyede henüz kimseyle görüşmedik
Mert Çetin'in Verona ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Vida'nın ayrılmasıyla bir yabancı stoper almak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda kadrosuna yerli bir stoper de takviye etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların milli oyuncu Mert Çetin ile ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başladığı iddia edilmişti.

"Türkiye'de henüz kimseyle görüşmedik"

Konuyla ilgili Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulunan Mert Çetin'in menajeri Mehmet Ali Çalışkan, şu an için hiç kimseyle bir görüşme yapmadıklarını söyledi. 25 yaşındaki başarılı stoperin geleceği ile ilgili Hellas Verona ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacaklarını belirten Mehmet Ali Çalışkan, "Türkiye'de henüz kimse ile görüşmedik. Erken diye düşünüyorum. Sezon yeni bittiği için Verona ile görüşme yapacağız. Bazı konular haftaya biraz daha netleşir" ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor
  • Gençlerbirliği'nde yetiştikten sonra İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve buradan da Hellas Verona'ya geçen Mert Çetin, İtalya'da 3'lü defansta çok oynaması ve bu oyun düzenine alışkın olması sebebiyle Beşiktaş'ın transfer etmeyi düşündüğü Türk stoper adayı oldu.

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