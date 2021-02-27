Mesut Bakkal: Arda Turan hakeme 'Bana sarı kart vermelisiniz' demiş

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45. dakikalarda Mostafa Mohamed kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, haftayı zirvede kapattı. Erzurumspor ise 25 puanda kaldı.

"Net pozisyonlarımız var"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, pozisyona girdiklerini fakat değerlendiremediklerini belirtti. Bakkal, "Net pozisyonlarımız var. Galatasaray'a karşı zaten kaç tane pozisyona girebilirsiniz ki? Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçta puan alamamak gerçekten üzücü" ifadelerini kullandı.

"Net ofsayt"

Galatasaray'ın attığı 2. gol hakkında yorum yapan Mesut Bakkal, "İlk golü karambolden yedik, ikinci golde de Arda Turan'ın hareketlenmesi var. Bence tartışılmaması gereken bir ofsayt. Arda hareketleniyor. Hareketlenmese sorun yok" dedi.

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"Hakeme, 'Bana sarı kart vermelisiniz' demiş"

Mücadele esnasında Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ve maçın hakemi Mete Kalkavan arasında geçen bir diyaloğu anlatan Bakkal, "Beni bilen bilir. Hakemler hakkında konuşmam. Arda Turan bir pozisyonda hakeme 'Bana sarı kart vermeniz gerekiyor' demiş. Orda verse zaten daha sonraki pozisyonla birlikte kırmızı kart olacak. 10 kişi kalacaklar" ifadelerini kullandı.

SPOR Galatasaray zirveyi bırakmıyor