Spor Mesut Bakkal Arda Turan hakeme Bana sarı kart vermelisiniz demiş
FUTBOL FUTBOL

Mesut Bakkal: Arda Turan hakeme 'Bana sarı kart vermelisiniz' demiş

Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bir pozisyon esnasında Arda Turan ile maçın hakemi Mete Kalkavan arasında geçen diyaloğu anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal
Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45. dakikalarda Mostafa Mohamed kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, haftayı zirvede kapattı. Erzurumspor ise 25 puanda kaldı.

"Net pozisyonlarımız var"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, pozisyona girdiklerini fakat değerlendiremediklerini belirtti. Bakkal, "Net pozisyonlarımız var. Galatasaray'a karşı zaten kaç tane pozisyona girebilirsiniz ki? Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçta puan alamamak gerçekten üzücü" ifadelerini kullandı.

"Net ofsayt"

Galatasaray'ın attığı 2. gol hakkında yorum yapan Mesut Bakkal, "İlk golü karambolden yedik, ikinci golde de Arda Turan'ın hareketlenmesi var. Bence tartışılmaması gereken bir ofsayt. Arda hareketleniyor. Hareketlenmese sorun yok" dedi.

  • "Hakeme, 'Bana sarı kart vermelisiniz' demiş"
  • Mücadele esnasında Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ve maçın hakemi Mete Kalkavan arasında geçen bir diyaloğu anlatan Bakkal, "Beni bilen bilir. Hakemler hakkında konuşmam. Arda Turan bir pozisyonda hakeme 'Bana sarı kart vermeniz gerekiyor' demiş. Orda verse zaten daha sonraki pozisyonla birlikte kırmızı kart olacak. 10 kişi kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray zirveyi bırakmıyor
SPOR
Galatasaray zirveyi bırakmıyor

Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu: Ofsayt var mı yok mu?
SPOR
Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu: Ofsayt var mı yok mu?

Abone Ol Google News
8de 8

8'de 8

​Lider Galatasaray zirveyi bırakmıyor.
Soykırımı durdurun

'Soykırımı durdurun'

​Çin'in Doğu Türkistan zulmüne karşı yürüdüler.
Binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi
sokağa indi

Tunus'ta kriz devam ediyor.
BAE'dan <br>cinayete destek

BAE'dan
cinayete destek

​Kirli ittifakları devam ediyor.
Japonlar kararsız

Japonlar kararsız

​Japonya'da düzenlenen ankette ilginç sonuçlar.
Polis gurbetçileri affetmedi

Polis gurbetçileri affetmedi

​Karantinayı ihlal edince yurda götürüldüler.
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Vaka sayıları <br>ciddi seviyede

Vaka sayıları
ciddi seviyede

​Bakanlık merakla beklenen tabloyu açıkladı.
Ofsayt var mı <br>yok mu?

Ofsayt var mı
yok mu?

​Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu.
Maltepe'de <br>çöp kavgası

Maltepe'de
çöp kavgası

İşçilerinden İBB'ye 'grev kırıcılığı' tepkisi.
Üç PKK'lı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.
Mourinho gelse <br>başarılı olamaz

Mourinho gelse
başarılı olamaz

​Marius Sumudica kendi takımına isyan etti.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti

​'İstanbul Boğazı donacak' demek mantık dışı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.