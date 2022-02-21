Spor Mesut Özilin Arda Güler paylaşımı sosyal medyayı salladı
FUTBOL FUTBOL

Mesut Özil'in Arda Güler paylaşımı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan ve gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan 16 yaşındaki Arda Güler'e, takım arkadaşı Mesut Özil'den destek geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mesut Özilin Arda Güler paylaşımı sosyal medyayı salladı
Arda Güler ve Mesut Özil

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, gösterdikleri başarılı performanslarla alkış topladı.

Mesut Özil'den Arda Güler'e destek

Sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldızı ve kaptanı Mesut Özil'den, genç oyuncu Arda Güler'e destek geldi. Sosyal medya üzerinden beraber çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Özil, "Geleceğiz 10 numarası" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mesut Özil'in Arda Güler paylaşımı;

Arda Güler Hatayspor maçında büyük beğeni topladı: 'Karanlık sezona ışık getirir'
SPOR
Arda Güler Hatayspor maçında büyük beğeni topladı: 'Karanlık sezona ışık getirir'
Tek bir çivi bile yok

Tek bir çivi bile yok

Mimarisiyle dikkat çekiyordu: Tarihi köşk için harekete geçildi.
Hemen yapın

'Hemen yapın'

​Uzman isim altını olanları uyardı: Rahat bırakmayacaklar.
Fransız vekilden Avrupaya Türkiye tepkisi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?

Minik oğlunu kaybetti: 'Alim' diyerek morgun kapısına koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.