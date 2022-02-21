Mesut Özil'in Arda Güler paylaşımı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp, gösterdikleri başarılı performanslarla alkış topladı.
Mesut Özil'den Arda Güler'e destek
Sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldızı ve kaptanı Mesut Özil'den, genç oyuncu Arda Güler'e destek geldi. Sosyal medya üzerinden beraber çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Özil, "Geleceğiz 10 numarası" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Mesut Özil'in Arda Güler paylaşımı;
Gelecegin 10 nrasi 🔥💛💙 @10ardaguler pic.twitter.com/c0fy3Ltulw
Gelecegin 10 nrasi 🔥💛💙 @10ardaguler pic.twitter.com/c0fy3Ltulw— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 21, 2022