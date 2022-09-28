Spor Başakşehirde Mesut Özil şoku Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak
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Başakşehir'de Mesut Özil şoku: Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil, uzun zamandan beri hazır olmadığı gerekçesiyle forma şansı bulamıyordu. Özil'e yapılan son kontrollerde belinde bir sorun olduğu ve ameliyat edileceği bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilin sakatlığı ne? Ne zaman sahalara dönecek? İşte detaylar
Mesut Özil

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil, uzun zamandan beri hazır olmadığı gerekçesiyle forma şansı bulamıyordu. Özil'e yapılan son kontrollerde belinde bir sorun olduğu ve ameliyat edileceği bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Mesut Özil'in sakatlığı, ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in Başakşehir'de olması bizim için büyük mutluluk. Mesut'un uzun zamandır belinde problemi var. Onun için 10-15 dakika süre buluyordu.Tam kendini bulmuşken, bu belindeki sorunla ilgili ameliyat kararı alındı. Cumartesi günü ameliyat olacak. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak." cümlelerine yer verdi.

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