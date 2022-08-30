Mevlüt Erdinç futbola veda etti

35 yaşındaki eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Erdinç, yeni projeleri olduğunu söyledi.
Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
Instagram hesabı üzerinden aldığı kararı duyuran Mevlüt Erdinç şu ifadeleri kullandı;
- "Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım. 5 yaşında Fransa’da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum.
- Sochaux’dan Paris’e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum. 3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım. Benim için belki de en önemlisi olan “Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim.”
- 18 yıllık profesyonel kariyerimi,Toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım. Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum.
- Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin.
Mevlüt Erdinç hangi takımlarda oynamıştı?
Futbola Sochaux altyapısında başlayan Mevlüt Erdinç aha sonra Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. 2.5 yıl PSG forması giyen Erdinç daha sonra sırasıyla, Rennes, Saint-Etienne, Hannover, Guingamp, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Ümraniyespor formaları giydi. 2 ay önce Fransa 4. Lig takımlarından Racing Besançon ile sözleşme imzalayan Mevlüt Erdinç, futbola veda etti.
Mevlüt Erdinç kariyerinde kaç gol attı?
- Kariyeri boyunca 491 maçta süre alan Mevlüt Erdinç, 132 gol ve 39 asistle oynadı. A Milli Takım formasıyla 35 maçta oynayan Erdinç, 8 gol atma başarısı gösterdi.