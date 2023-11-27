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Spor

MHK Başkanı açıkladı: VAR kayıtlarını dikkatle dinledim

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili medyada yer alan VAR kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İbanoğlu ayrıca bazı hakemleri dinlendirme kararı aldıklarını da duyurdu.

16:33 - 27/11/2023 lundi
Güncelleme: 16:50 - 27/11/2023 lundi
Yeni Şafak
Ahmet İbanoğlu

Ahmet İbanoğlu

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük maçının hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.


TFF'nin internet sitesinden İbanoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim."








#Süper Lig
#MHK
#Ahmet İbanoğlu
#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
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