Spor Kulüpler Mustafa Çulcuyu istedi TFF Ferhat Gündoğduyu getirdi
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Kulüpler Mustafa Çulcu'yu istedi TFF Ferhat Gündoğdu'yu getirdi

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında yeni MHK başkanının kim olacağı merakla bekleniyordu. Konuyla ilgili olarak kulüplerin çoğunluğu MHK'nın başına Mustafa Çulcu'nun getirilmesini istedi. TFF ise kararını Ferhat Gündoğdu'dan yana kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHKnın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Kulüpler Birliği önceki günlerde bir araya gelmişti.

Futbolseverlerin merakla beklediği konuyla ilgili olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir, '1-2 gün içerisinde yeni başkanı açıklarız' ifadesini kullanmıştı.

Kulüpler Birliği toplantısında MHK'daki sistemin değişmesini isteyen takım yönetimleri, bu görev için tercihlerini Mustafa Çulcu'dan yana kullandı. Çulcu için TFF olumsuz karşılık verdi ve kararını Ferhat Gündoğdu'dan yana kullandı.

  • Ferhat Gündoğdu, Metin Tokat'ın istifası sonrasında MHK üyeliğine atanmıştı.

Öte yandan büyük kulüplerin Mustafa Çulcu'dan yana tavır göstermesi sonrasında bazı Anadolu kulüplerinin bu isme karşı olduğu belirtildi. Anadolu kulüplerinin temsilcileri mevcut sistemi değiştirmek isterken sadece büyüklerin dediği bir sisteme geçilmeme uyarısında bulundu.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

  • Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür.
  • Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.
  • Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.
  • Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir.
  • Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.
  • Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
  • Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı.
  • Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.
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