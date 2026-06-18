Michy Batshuayi Anadolu kulübüne geliyor: Sürpriz transferi duyurdular

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, transfer çalışmalarında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, daha önce Türkiye'de üç büyük kulübün formasını giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Fikret Gül'ün haberine göre Çorum FK, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Belçikalı golcünün transferinde önemli aşama kaydetti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu ve transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen Batshuayi, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da görev yaptı. Tecrübeli santrfor, Türkiye kariyerinde attığı goller ve kritik maçlardaki performansıyla dikkat çekmişti.

32 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde Çorum FK, Süper Lig'e yükseldiği sezon öncesinde önemli bir golcü takviyesi yapmış olacak.







