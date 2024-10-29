Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A 10. hafta

Serie A 10. haftasında Milan ve Napoli karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanan Napoli liderlik yarışında kritik haftada hata yapmak istemiyor. Milan ise ev avantajı ile zorlu rakibine karşı galip gelerek bir çıkış yakalamaya çalışacak. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.