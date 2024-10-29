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Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A 10. hafta

Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A 10. hafta

16:5229/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk ediyor.
İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk ediyor.

İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk ediyor. Ligde 22 puanla lider olan Napoli Milan ile deplasmanda oynadığı son 2 maçı 1-0 kaybetti. Ligde 14 puanla 8. sırada yer alan Milan ise evinde 4 maçtır kaybetmiyor. İki takım bu akşam 158. randevusuna çıkacak. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Serie A 10. haftasında Milan ve Napoli karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanan Napoli liderlik yarışında kritik haftada hata yapmak istemiyor. Milan ise ev avantajı ile zorlu rakibine karşı galip gelerek bir çıkış yakalamaya çalışacak. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.

MİLAN - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan - Napoli maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MİLAN - NAPOLİ CANLI SKOR

İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU

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#Milan
#Napoli
#İtalya Serie A

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