Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A 10. hafta

İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk ediyor.
İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde Napoli’yi konuk ediyor. Ligde 22 puanla lider olan Napoli Milan ile deplasmanda oynadığı son 2 maçı 1-0 kaybetti. Ligde 14 puanla 8. sırada yer alan Milan ise evinde 4 maçtır kaybetmiyor. İki takım bu akşam 158. randevusuna çıkacak. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Serie A 10. haftasında Milan ve Napoli karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanan Napoli liderlik yarışında kritik haftada hata yapmak istemiyor. Milan ise ev avantajı ile zorlu rakibine karşı galip gelerek bir çıkış yakalamaya çalışacak. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.
MİLAN - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
MİLAN - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milan - Napoli maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
MİLAN - NAPOLİ CANLI SKOR
MİLAN - NAPOLİ CANLI SKOR
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
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