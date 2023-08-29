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Spor

Milli maç kapalı gişe

Ay-yıldızlı ekibimizin, Eskişehir’de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmasının satışa çıkarılan biletleri tükendi.

11:54 . 29/08/2023 Salı
IHA
Dört yıl sonra Eskişehir'de milli maç oynanacak.

Dört yıl sonra Eskişehir'de milli maç oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5’inci maçında Ermenistan ile karşılaşacak.


Mücadele 8 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak.


Karşılaşmanın geçtiğimiz hafta satışa çıkarılan biletleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bilet satışının yapıldığı internet sitesinde yer alan bilgide biletlerin tükendiği ifadeleri yer aldı.


Türkiye-Ermenistan maçının biletleri 200, 300 ve 400 liradan satışa sunulmuştu.






#A Milli Takım
#Türkiye
#Ermenistan
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
16 dakika önce
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