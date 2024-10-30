Milli taekwondocu Mertcan Dolmacı Amerika olimpiyatlarına madalya hedefiyle hazırlanıyor

Dolmacı, yalnızca kendi spor kariyerini geliştirmekle kalmayıp, genç sporculara da yol göstererek onların gelişiminde rol oynamak istiyor. Dijital platformlar üzerinden taekwondo eğitim programları sunarak, bu sporu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Dolmacı, aynı zamanda uluslararası turnuvalarda da aktif rol almayı planlıyor. “

Kendi tecrübelerimi genç sporculara aktararak onları olimpiyat seviyesine taşımak benim en büyük hedefim.