Milyonlar boşa gidiyor: Futbolda bayrakları asamıyoruz!

Futbolda yeni sezon öncesinde kulüpler büyük yatırımlar yaptı. Süper Lig'de özellikle Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımız ortaya ciddi bir ekonomi koydu. Ancak sezonun henüz daha başlarında çıkılan Avrupa maçlarında alınan kötü sonuçlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Türk takımları, Avrupa arenasında çıktıkları son 10 maçta galibiyet alamazken kamuoyunda kulüplerimizin yetersizliği üzerine eleştiriler yapıldı.
Türkiye'de futbol kulüplerinin yaz transfer döneminde ciddi paralar harcayıp Avrupa kupalarında olumsuz sonuçlar elde etmesi kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. Süper Lig'de gerçekliği olmayan paralarla takımlar kuran kulüpler Avrupa'da kendi kalitelerinden daha düşük takımlara karşı puanlar kaybetmeye devam ediyor.
Yeni sezonda son 10 Avrupa karşılaşmasında rakiplerimize karşı üstünlük kuramazken hayal kırıklığı yaşatan sonuçlar alan kulüplerimiz taraftarlarından da ciddi eleştiriler alıyor.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasasaray, önceki günlerde Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenilmişti. Kadro değerlerine bakıldığında temsilcimizin daha etkili olması beklenen karşılaşmadan farklı mağlup ayrılması teknik direktör Okan Buruk'un da sorgulanmasına neden oldu.
Öte yandan Süper Lig'in kadro değeri açısından güçlü takımlarından Beşiktaş ve Başakşehir de Avrupa kupalarına elemelerde veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
🤝 Fenerbahçe 0-0 Benfica
❌ Panathinaikos 2-1 Samsunspor
🤝 Lausanne 1-1 Beşiktaş
❌ Başakşehir 1-2 U. Craiova
❌ Benfica 1-0 Fenerbahçe
🤝 Samsunspor 0-0 Panathinaikos
❌ Beşiktaş 0-1 Lausanne
❌ U. Craiova 3-1 Başakşehir
❌ Frankfurt 5-1 Galatasaray
❌ Dinamo Zagreb 3 - 1 Fenerbahçe