Milyonlar boşa gidiyor: Futbolda bayrakları asamıyoruz!

12:0325/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Türk takımları Avrupa'da çıktıkları son 10 maçta galibiyet elde edemedi.
Futbolda yeni sezon öncesinde kulüpler büyük yatırımlar yaptı. Süper Lig'de özellikle Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımız ortaya ciddi bir ekonomi koydu. Ancak sezonun henüz daha başlarında çıkılan Avrupa maçlarında alınan kötü sonuçlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Türk takımları, Avrupa arenasında çıktıkları son 10 maçta galibiyet alamazken kamuoyunda kulüplerimizin yetersizliği üzerine eleştiriler yapıldı.

Türkiye'de futbol kulüplerinin yaz transfer döneminde ciddi paralar harcayıp Avrupa kupalarında olumsuz sonuçlar elde etmesi kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. Süper Lig'de gerçekliği olmayan paralarla takımlar kuran kulüpler Avrupa'da kendi kalitelerinden daha düşük takımlara karşı puanlar kaybetmeye devam ediyor.

Yeni sezonda son 10 Avrupa karşılaşmasında rakiplerimize karşı üstünlük kuramazken hayal kırıklığı yaşatan sonuçlar alan kulüplerimiz taraftarlarından da ciddi eleştiriler alıyor.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasasaray, önceki günlerde Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenilmişti. Kadro değerlerine bakıldığında temsilcimizin daha etkili olması beklenen karşılaşmadan farklı mağlup ayrılması teknik direktör Okan Buruk'un da sorgulanmasına neden oldu.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'de kendisinden kadro değeri açısından çok daha zayıf bir takım olan Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Sarı Lacivertlilerde bu sonucun ardından hem futbolcular hem de teknik direktör Domenico Tedesco eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Öte yandan Süper Lig'in kadro değeri açısından güçlü takımlarından Beşiktaş ve Başakşehir de Avrupa kupalarına elemelerde veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

İşte Türk takımlarının son 10 maçtaki tablosu

🤝 Fenerbahçe 0-0 Benfica

❌ Panathinaikos 2-1 Samsunspor

🤝 Lausanne 1-1 Beşiktaş

❌ Başakşehir 1-2 U. Craiova

❌ Benfica 1-0 Fenerbahçe

🤝 Samsunspor 0-0 Panathinaikos

❌ Beşiktaş 0-1 Lausanne

❌ U. Craiova 3-1 Başakşehir

❌ Frankfurt 5-1 Galatasaray

❌ Dinamo Zagreb 3 - 1 Fenerbahçe

Temsilcilerimiz, Avrupa arenasındaki kötü istatistiğini sürdürmeye devam ediyor. Takımlarımız şimdiye kadar çıkılan 20 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. (Bu galibiyetler eleme aşamasında elde edildi)


