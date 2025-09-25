Milyonlar boşa gidiyor: Futbolda bayrakları asamıyoruz!

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'de kendisinden kadro değeri açısından çok daha zayıf bir takım olan Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Sarı Lacivertlilerde bu sonucun ardından hem futbolcular hem de teknik direktör Domenico Tedesco eleştiri oklarının hedefi haline geldi.