Mourinho Real Madrid'de onu görmek istemiyor: Gönderin talimatı verdi

Yeniden Real Madrid’in başına geçmeye hazırlanan Jose Mourinho'nun kadroda büyük değişim planladığı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının gözden çıkardığı ilk ismin ise belli olduğu yazıldı.
Real Madrid ile anlaşma sağlayan Jose Mourinho, takımda köklü değişiklikler planlıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mourinho’nun gözden çıkardığı ilk isim ise Eduardo Camavinga oldu.
Mourinho’nun yeni sezon yapılanması kapsamında bazı oyuncularla yolları ayırmayı planladığı belirtilirken, Camavinga’nın performansından memnun olmadığı aktarıldı.
26 yaşındaki Fransız futbolcunun, 2026 Dünya Kupası için Fransa Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmaması da ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi. Mourinho’nun, yıldız orta sahanın beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve yeni projede oyuncuya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Camavinga, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 43 resmi maçta görev aldı. Toplam 2 bin 199 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.