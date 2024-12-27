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Mourinho sahaya indi: Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

Mourinho sahaya indi: Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

21:5627/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mourinho, bir hafta önce ameliyat olmuştu.
Mourinho, bir hafta önce ameliyat olmuştu.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de çalışmaları yakından takip ederek takıma destek oldu. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.






#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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