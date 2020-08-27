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Musa Çağıran hangi takıma transfer oldu?

Konyaspor'dan yeni transferine özel video: Sihirli el

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini dikkati çeken bir video ile duyurdu.

Haber Merkezi AA
Musa Çağıran, Konyaspor'da 28 numaralı formayı giyecek.

Musa Çağıran, Konyaspor'da 28 numaralı formayı giyecek.

Fotoğraf: İttifak Holding Konyaspor / AA

İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig'de 220 maça çıktı


Oyuncunun 28 numaralı formayı giyeceği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Musa Çağıran, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı. Çağıran, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağladı."

Konyaspor, Musa Çağıran'ın transferini bu video ile duyurdu;

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu: Derbi tarihleri açıklandı

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.Süper Lig’in ilk hafta programı şöyle:MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediyesi ErzurumsporDemir Grup Sivasspor - Aytemiz AlanyasporHes Kablo Kayserispor - KasımpaşaÇaykur Rizespor - FenerbahçeAtakaş Hatayspor - Medipol BaşakşehirGalatasaray - Gaziantep FKFatih Karagümrük - Yeni MalatyasporGöztepe - Yukatel DenizlisporTrabzonspor - BeşiktaşFraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliğiİttifak Holding Konyaspor (BAY)Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu1. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş3. Hafta | Galatasaray-Fenerbahçe6. Hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor10. Hafta | Fenerbahçe-Beşiktaş15. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray19. Hafta | Beşiktaş-GalatasaraySüper Lig'de yeni sezonun hafta hafta fikstürü için tıklayınız.Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandıSüper Lig'de; Beşiktaş 5. haftayı, Galatasaray 12. haftayı, Fenerbahçe 15. haftayı, Trabzonspor 18. haftayı 'BAY' geçecek.'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir

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