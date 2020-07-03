Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un acı günü: Koronavirüsten babasını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un acı günü: Koronavirüsten babasını kaybetti
Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un babası Abdülmanap Nurmagomedov'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve hocası Abdulmanap Nurmagomedov'un 57 yaşında vefat ettiği öğrenildi.
Khabib Nurmagomedov, daha önce yaptığı açıklamada ailesinde 20'den fazla insanın hastalığa yakalandığını açıklamıştı.
Virüs kalbini etkiledi
31 yaşındaki sporcu Khabib, babasının koronavirüse yakalandığını şu ifadelerle duyurmuştu;
"Babam hastanede ve virüs dolayısıyla durumu kritik. Virüs kalbini etkiledi çünkü geçen sene kalbinden bir operasyon geçirmişti, şimdi yeni bir operasyon daha yaptılar. Çok zor durumda. Allah'a onu bize geri getirmesi için dua ediyoruz"
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