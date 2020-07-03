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Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un acı günü: Koronavirüsten babasını kaybetti

Khabib Nurmagomedov'un acı günü: Koronavirüsten babasını kaybetti

Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un babası Abdülmanap Nurmagomedov'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov

UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov

Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve hocası Abdulmanap Nurmagomedov'un 57 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Khabib Nurmagomedov, daha önce yaptığı açıklamada ailesinde 20'den fazla insanın hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

Virüs kalbini etkiledi

31 yaşındaki sporcu Khabib, babasının koronavirüse yakalandığını şu ifadelerle duyurmuştu;

  • "Babam hastanede ve virüs dolayısıyla durumu kritik. Virüs kalbini etkiledi çünkü geçen sene kalbinden bir operasyon geçirmişti, şimdi yeni bir operasyon daha yaptılar. Çok zor durumda. Allah'a onu bize geri getirmesi için dua ediyoruz"


Dağıstanlı dövüşçü Habib Türkçe konuştu
DHA

Dağıstanlı dövüşçü Habib Türkçe konuştu

Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Türkçe öğrendiğini söyledi. Moskova'da et restoranı açan Türk işletmeci Erdal Çetinkaya tarafından paylaşılan görüntülerde Habib, 'Selamun Aleyküm' dedikten sonra Türkçe konuşarak, 'Nasılsın? Benim adım Khabib, senin adın ne?' dedikten sonra arkadaşlarına Türkçe öğrendiğini söyledi.

Khabib, McGregor’a cevabı yumruklarıyla verdi
Yeni Şafak

Khabib, McGregor’a cevabı yumruklarıyla verdi

Dağıstanlı boksör, dinine ve ailesine hakaret eden İrlandalı boksör Conor McGregor'a cevabını ringde yumruklarıyla verdi.


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