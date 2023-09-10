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Spor

Mustafa Reşit Akçay yeni takımından ayrılmak zorunda kaldı

Batman Petrolspor, sağlık sorunları nedeniyle teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu.

17:21 . 10/09/2023 Pazar
DHA
Mustafa Reşit Akçay, Batman Petrol'ün başına hiç maça çıkamadı.

Mustafa Reşit Akçay, Batman Petrol'ün başına hiç maça çıkamadı.

Geçen sezon 2. Lig’de küme düşen ve yeni sezonda 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, geçmiş yıllarda Süper Lig'de birçok takım çalıştıran 64 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay ile temmuz ayında sözleşme imzalamıştı.


Batman ekibi, sağlık sorunları yaşayan Akçay'ın sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, “Mustafa Reşit Akçay'ın ikinci kamp döneminin sonunda yaşadığı ve devam eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle sözleşme karşılıklı olarak sonlandırmıştır. Söz konusu karar, Mustafa Reşit Akçay hocamızın sağlık durumu ve kulübümüzün çıkarları göz önünde bulundurularak alınan bir karardır. Kulüp olarak, Mustafa Reşit Akçay'a verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sağlığına kavuşmasını dileriz. Yönetim Kurulumuz en kısa sürede yeni teknik direktörümüzün belirlenmesi için çalışmalarına başlamıştır” denildi.






#Batman Petrolspor
#3. Lig
#Mustafa Reşit Akçay
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