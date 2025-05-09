MXGP heyecanı: Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'ı sallayacak

Türkiye’nin uluslararası alanda en istikrarlı motor sporları organizasyonu olan MXGP Türkiye, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Bu dev organizasyonun tanıtım lansmanı ise İstanbul'da gerçekleştirildi. Lansmana Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan, milli sporcular Selen Tınaz, Akil Ulusan, Ahmet Buğra Geren ve çok sayıda önemli isim katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı

Vali Yiğitbaşı: "Şampiyona Türkiye'ye çok yönlü katkı sağlıyor"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, organizasyona 8. kez ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları gururu dile getirerek, "Dünya Motokros Şampiyonası sadece bir spor etkinliği değil, Türkiye'nin tanıtımına, gençliğe, şehirlerin kalkınmasına ve spor turizmine büyük katkılar sunan çok yönlü bir organizasyondur" dedi. Şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Yiğitbaşı, 2024 yılında sadece Afyonkarahisar etabında 475 bin seyirciye ulaşıldığını ve organizasyonun her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

3,5 milyar kişiye ulaşan dev organizasyon

Etkinliğin 180 ülkede yayınlanarak potansiyel 3.5 milyar kişiye ulaştığını belirten Vali Yiğitbaşı, bu çapta bir organizasyonun kamu-özel sektör işbirliği ve halkın desteğiyle mümkün olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'ın bu sürece en güçlü desteği vermeye devam edeceğini vurgulayan Yiğitbaşı, 2025 organizasyonu için de Cumhurbaşkanlığı himayesi başvurusunun yapıldığını açıkladı.

Dünya yıldızları Afyonkarahisar'da

Dünyanın en iyi motokros altyapı ve padokuna sahip Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünya yıldızlarını ağırlayacak. Kawasaki, Honda, Yamaha gibi dev markaların yer aldığı organizasyonda, 25 ülkeden 150 elit yarışçı mücadele edecek. Afyonkarahisar'da kurulan MXGP Academy, genç yetenekleri uluslararası arenaya hazırlarken, organizasyonda bu yıl 10'un üzerinde Türk yarışçının katılması hedefleniyor.

NG Afyon MotoFest'te müzik şöleni

NG Afyon MotoFest, 3 Eylül'de kapılarını açacak ve 7 Eylül'e kadar sürecek. Festivalde 5 gün boyunca 12 konser ve 50'ye yakın etkinlik düzenlenecek. Festivalde sahne alacak sanatçılar arasında Zeynep Bastık, Nilüfer, Kubat ve Funda Arar gibi ünlü isimler yer alıyor.





Ülke ekonomisine büyük katkı

MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest, Türkiye'nin spor turizmi ve tanıtımına önemli katkılar sunacak. 2024'te "Dünyanın En İyi Tanıtım Yapan Etabı" ödülünü alan organizasyon, Türkiye'nin uluslararası marka değerini artırmayı hedefliyor.



































