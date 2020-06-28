Napoli Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı

Roma’da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in yeni durağı Napoli olabilir. İtalya basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Jose Callejon’un takımdan ayrılacak olmasının ardından arayışa geçen Napoli, Cengiz’i listeye aldı. 22 yaşındaki futbolcu için gözden çıkarılan rakam ise 30 milyon euro.

Satış gerçekleşirse Cengiz’in eski kulübü Başakşehir de yüzde 20 pay alacak. Roma ile Napoli iyi ilişkiler içinde olurken, geçen sezon Manolas-Diawara takasına girmişlerdi. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ile teknik direktör Gennaro Gattuso, 22 yaşındaki Türk futbolcuyu beğendiklerini dile getirmişti.

Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder dünyanın en iyilerinden biri olacak Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. 2001-2005 yılları arasında Inter'de de forma giyen Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport'un sorularını yanıtladı."7 Aralık 2002'de oynanan Lazio-Inter maçında senin muhteşem bir sağ ayağın olduğunu görmüştük" yorumuna cevap veren tecrübeli oyuncu, "Bazı zamanlarda ben de internetteki eski videolarımı görüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, fena bir sağ ayağım yoktur. O yıl, bireysel performans olarak çok olağanüstü bir seviyeye çıkmıştım. Inter formasıyla gol atmak da gurur veriyordu" dedi.Francesco Totti ve Christian Vieri'den Cengiz Ünder'e övgü dolu sözlerConte'yi beğendiğini söyleyen Belözoğlu, "Yedek kulübesinde bir fenomen var. Takımın form durumunu bir anda değiştirdi. Kesin prensiplerle harika futbol oynatıyor. Onun felsefesi de takıma mükemmel uyum sağladı" ifadelerini kullandı.Cengiz Ünder hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Cengiz Ünder, harika bir futbolcu. Başakşehir'de oynarken onun gelişimini gözlerimle seyrettim. Bana inanın, o fenomen bir futbolcu. Çok patlayıcı bir oyuncu. Her saatinde futbolu düşünür. Dikkati asla dağılmaz. Bu söylediğimi bir gün hatırlayın. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak" dedi.