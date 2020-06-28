Napoli Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon euro
Napoli Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı
Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in taliplileri artmaya devam ediyor. Son olarak Napoli'de Cengiz Ünder'in transferi için devreye girdi. Napoli, Callejon'un ayrılmasından sonra doğan boşluğu Cengiz Ünder ile doldurmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Roma’da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in yeni durağı Napoli olabilir. İtalya basınından Corriere dello Sport’un haberine göre; Jose Callejon’un takımdan ayrılacak olmasının ardından arayışa geçen Napoli, Cengiz’i listeye aldı. 22 yaşındaki futbolcu için gözden çıkarılan rakam ise 30 milyon euro.
Satış gerçekleşirse Cengiz’in eski kulübü Başakşehir de yüzde 20 pay alacak. Roma ile Napoli iyi ilişkiler içinde olurken, geçen sezon Manolas-Diawara takasına girmişlerdi. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ile teknik direktör Gennaro Gattuso, 22 yaşındaki Türk futbolcuyu beğendiklerini dile getirmişti.
Roma ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon 21 resmi maçta 3 gol kaydetti.
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