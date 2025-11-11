Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gitti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Bu oyunculardan biri de Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.