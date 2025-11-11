Yeni Şafak
Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gitti

Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gitti

09:5211/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
IHA
Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için adliyede
Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için adliyede

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Bu oyunculardan biri de Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.


Siyah-beyazlı futbolcu, bu sabah da erken saatlerde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne geldi.


Necip’in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



#Beşiktaş
#Necip Uysal
#PFDK
