Necip Uysal'dan 'bahis' açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi

20:2010/11/2025, Pazartesi
Uysal, isminin 'bahis oynayan futbolcular' listesiyle gündeme getirilmesine ilişkin hukuki mücadele vereceğini ifade etti.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, hayatı boyunca bahis ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, "Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi." dedi.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.

"Tüm hukuki mücadelemi vereceğim"

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."



#Bahis soruşturması
#Necip Uysal
#Beşiktaş
#PFDK
