Necip Uysal'dan 'bahis' açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, hayatı boyunca bahis ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, "Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi." dedi.
"Tüm hukuki mücadelemi vereceğim"
"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."