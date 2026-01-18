Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nelson Semedo'nun pozisyonu penaltı mıydı? Hakemler kararı değerlendirdi

Nelson Semedo'nun pozisyonu penaltı mıydı? Hakemler kararı değerlendirdi

20:3018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Alanyasporlu Ruan'ın Nelson Semedo'ya yaptığı müdahale.
Alanyasporlu Ruan'ın Nelson Semedo'ya yaptığı müdahale.

Süper Lig 18. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında gerçekleşen bir pozisyon tartışma çıkarttı. Sarı-lacivertliler Nelson Semedo'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi. Eski hakem, tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Henüz 3. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, skoru eşitlemek adına ataklarını sıklaştırdı.

8'inci dakikada ceza sahasına hareketlenen Fenerbahçeli Nelson Semedo, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendirdi;

"Ruan, Semedo mücadelesinde devam kararı doğru. Semedo, teması hissedince kendisini çok çabuk bıraktı."





#Fenerbahçe
#Nelsen Semedo
#Penaltı
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyonların beklediği soru: 2026’da en düşük emekli maaşına seyyanen zam gelir mi?