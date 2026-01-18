Nelson Semedo'nun pozisyonu penaltı mıydı? Hakemler kararı değerlendirdi

Süper Lig 18. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında gerçekleşen bir pozisyon tartışma çıkarttı. Sarı-lacivertliler Nelson Semedo'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi. Eski hakem, tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Henüz 3. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler, skoru eşitlemek adına ataklarını sıklaştırdı.
8'inci dakikada ceza sahasına hareketlenen Fenerbahçeli Nelson Semedo, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.
"Ruan, Semedo mücadelesinde devam kararı doğru. Semedo, teması hissedince kendisini çok çabuk bıraktı."