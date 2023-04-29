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Spor

Nenad Bjelica: Mücadeleden dolayı gayet mutluyum

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor karşısında oyuncularının istediği her şeyi sahaya yansıttığını ve mücadeleden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
19:43 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu.

Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün 2 farklı maç izlediklerini ifade eden Nenad Bjelica, eksik kalmadan önce maçı kontrol eden taraf olduklarını söyledi. Bjelica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Savunmada da iyi bir duruş gösterdiğimizi söyleyebilirim"

"11’e 11 ve 11’e 10 devam ederken 2 farklı maç izledik. Maç 11’e 11 devam ederken çok daha domine eden, maçın kontrolünü elinde bulunduran taraf kesinlikle bizdik. Savunmada hiçbir sıkıntı çekmediğimiz, istediğimiz her şeyi oyuncuların bize verdiği, iyi geri dönüşler aldığımız bir kısımdı. Dolayısıyla bu kısımdan bahsedecek olursak eğer, gayet memnun olduğumu, oyuncularımızın istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığını ve savunmada da iyi bir duruş gösterdiğimizi söyleyebilirim."


"Mücadeleden dolayı gayet mutluyum"

"11’e 10’luk kısımda ise Sivasspor maçından sonra yine bir kırmızı kart yaşadık maalesef. 11’e 10 devam ederken de savunmaya devam edebilmeniz çok kolay olmuyor. Ama yine de maçın geneline bakarsak eğer, özellikle 1 kişi eksik oynadığımız dönemde dahi rakibimize belki 1 tane net fırsat dışında çok fazla pozisyon vermediğimizi de söyleyebilirim. Maçın geneline bakacak olursak eğer takımımın verdiği cevaptan, mücadeleden dolayı gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maçın hazırlıklarına devam edeceğiz."







#Nenad Bjelica
#Trabzonspor
#Konyaspor
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