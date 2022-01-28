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Dünyanın en zengin kulübü, Galatasaraylı yıldızın peşinde: Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi. Gelecek sezon için yeni bir yapılanma ile güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takımda, oyunculara gelen teklifler değerlendirilmeye başlandı. Sahiplerinin mal varlıklarına göre yapılan sıralamada dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın, Galatasaray forması giyen Marcao'yu kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Newcastle United Galatasaraylı Marcaoyu transfer etmek istiyor
Marcao'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak biliniyor.

Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular bonservis getirisi için büyük önem taşıyor.

Newcastle United Galatasaraylı Marcao'yu transfer etmek istiyor

Tuttomercato'nun haberine göre, sahiplerinin mal varlıklarına göre yapılan sıralamada dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, Galatasaraylı oyuncu Marcao'yu transfer listesine aldı. Sevilla'dan Diego Carlos'u kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, bu transferin olmaması durumunda Marcao'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Görüşmeler başladı

Listesine birçok oyuncuyu alan Newcastle United'ın, Marcao için görüşmelere başladığı öğrenilirken, Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 15 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

  • 15 Ocak 2019 tarihinde Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcao, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Marcao'nun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Marcao'nun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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