Brezilya temsilcisi Santos, Neymar’ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Al-Hilal ile kontratını feshettikten sonra yeniden Santos forması giyen tecrübeli futbolcunun, 2026 sezonuyla birlikte devreye girecek yeni anlaşmayla en az bir yıl daha takımda kalacağı ifade ediliyor. ESPN kaynaklı haberde, sözleşme uzatımının sezon başında resmiyet kazanacağı aktarıldı.





Santos'un paylaşımı dikkat çekti

Kulüpten henüz resmi bir duyuru gelmezken, Santos’un sosyal medya hesabından paylaşılan video taraftarların ilgisini çekti. Videoda yer alan stadyum görüntülerinde “10 Ocak 2026” tarihinin görülmesi, Neymar’ın sözleşmesinin bu tarihe kadar uzatıldığı yönünde yorumlandı. Paylaşımda kullanılan “Zaman yaklaşıyor” ifadesi de beklentileri güçlendirdi.





Maç takvimi ipucu verdi

Santos’un 10 Ocak’ta kendi sahasında Novorizontino ile karşılaşacak olması, paylaşımdaki tarihin bilinçli seçildiği yorumlarını beraberinde getirdi. Brezilya basını, bu maçın Neymar’ın yeni sözleşmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.





Sakatlığa rağmen kritik katkı sağladı

Neymar, geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlığa rağmen risk alarak sahaya çıkmış ve Santos’un ligde kalma mücadelesinde önemli rol oynamıştı. Deneyimli yıldız, geçen sezon Santos formasıyla 29 maçta 11 gol ve 4 asist üreterek takımına doğrudan katkı sağladı.











