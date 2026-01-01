Brezilya futbolunun simge isimlerinden Neymar’ın Santos’taki geleceği netleşiyor. Al-Hilal ile yollarını ayırdıktan sonra altyapısından yetiştiği kulübe dönen yıldız oyuncunun, Avrupa'ya geri döneceği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldız ismin kararını verdiği yazıldı.
Brezilya temsilcisi Santos, Neymar’ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Al-Hilal ile kontratını feshettikten sonra yeniden Santos forması giyen tecrübeli futbolcunun, 2026 sezonuyla birlikte devreye girecek yeni anlaşmayla en az bir yıl daha takımda kalacağı ifade ediliyor. ESPN kaynaklı haberde, sözleşme uzatımının sezon başında resmiyet kazanacağı aktarıldı.
Kulüpten henüz resmi bir duyuru gelmezken, Santos’un sosyal medya hesabından paylaşılan video taraftarların ilgisini çekti. Videoda yer alan stadyum görüntülerinde “10 Ocak 2026” tarihinin görülmesi, Neymar’ın sözleşmesinin bu tarihe kadar uzatıldığı yönünde yorumlandı. Paylaşımda kullanılan “Zaman yaklaşıyor” ifadesi de beklentileri güçlendirdi.
Santos’un 10 Ocak’ta kendi sahasında Novorizontino ile karşılaşacak olması, paylaşımdaki tarihin bilinçli seçildiği yorumlarını beraberinde getirdi. Brezilya basını, bu maçın Neymar’ın yeni sözleşmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.
Neymar, geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlığa rağmen risk alarak sahaya çıkmış ve Santos’un ligde kalma mücadelesinde önemli rol oynamıştı. Deneyimli yıldız, geçen sezon Santos formasıyla 29 maçta 11 gol ve 4 asist üreterek takımına doğrudan katkı sağladı.