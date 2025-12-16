Yıldız futbolcu tanınmamak için maske taktı

Brezilya'da Santos forması giyen Neymar, tanınmamak için yüzünü maskeyle gizledi ancak kombini New York kalabalığında bile dikkat çekti.

1 /4 Brezilya yıldız futbolcu Neymar, yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği New York'ta tarzıyla gündem oldu.

2 /4 33 yaşındaki yıldız, pembe ve beyaz renklerde dikkat çekici montu ve mor kar maskesiyle Times Meydanı'nda görüntülendi.







3 /4 Neymar'ın giydiği montun değerinin 4.300 sterlin olduğu bildirildi.