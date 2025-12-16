Yıldız futbolcu tanınmamak için maske taktı

Brezilya'da Santos forması giyen Neymar, tanınmamak için yüzünü maskeyle gizledi ancak kombini New York kalabalığında bile dikkat çekti.
Brezilya yıldız futbolcu Neymar, yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği New York'ta tarzıyla gündem oldu.
33 yaşındaki yıldız, pembe ve beyaz renklerde dikkat çekici montu ve mor kar maskesiyle Times Meydanı'nda görüntülendi.
Neymar'ın giydiği montun değerinin 4.300 sterlin olduğu bildirildi.
Neymar, tanınmamak için yüzünü maske ile kapatsa da tarzı New York kalabalığında büyük ilgi gördü.