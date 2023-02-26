Nihat Kahveci: Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, takımının Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak gollerine kaldığı yerden devam etti. Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye yükselten Ekvadorlu futbolcu, krallık yarışında zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı.

TRT Spor'da Fenerbahçe-Konyaspor maçını yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Enner Valencia'yı elinde tutması gerektiğini savundu. Kahveci, "Valencia lige sanki hiç ara verilmemiş gibi gollerini atmaya devam ediyor. Sözleşme konusu da var ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama Fenerbahçe ne olursa olsun böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli" dedi.