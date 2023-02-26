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Spor

Nihat Kahveci: Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli

Futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eren Enner Valencia'yı elinde tutması gerektiğini söyledi.

12:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Valencia ve arkadaşlarının gol sevinci

Valencia ve arkadaşlarının gol sevinci

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, takımının Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak gollerine kaldığı yerden devam etti. Bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye yükselten Ekvadorlu futbolcu, krallık yarışında zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı.


Sözleşme uzatma konusunda sarı-lacivertli kulüple henüz anlaşamayan 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.


TRT Spor'da Fenerbahçe-Konyaspor maçını yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Enner Valencia'yı elinde tutması gerektiğini savundu. Kahveci, "Valencia lige sanki hiç ara verilmemiş gibi gollerini atmaya devam ediyor. Sözleşme konusu da var ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama Fenerbahçe ne olursa olsun böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli" dedi.


Nihat Kahveci




#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#Nihat Kahveci
16 dakika önce
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