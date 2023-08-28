Nizamettin Algan'a veda

Törende konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor Kulübü’nün kuruluş yıllarında çok önemli görevler alan Nizamettin amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Moralimiz bozuk, tansiyonlu bir şekilde yanına ne zaman gitsek rahatlamış bir şekilde geri dönerdik. Olaylara çok farklı bir bakış açısı vardı. Bize her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Tüm camianın başı sağ olsun" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise, "Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen benim ondan aldığım büyük dersler oldu. Trabzonspor’a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı Trabzonspor’a katkımız olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki ilerlemiş yaşına rağmen komisyonlara bu tüzüğü okur, bilgi verir ve hatalarımızı düzeltirdi. ’Camiaları yücelten başarısı kadar değerlerine saygıdır’ derdi" diye konuştu.