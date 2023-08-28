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Spor

Nizamettin Algan'a veda

Dün hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü kurucularından 93 yaşındaki Nizamettin Algan için tesislerde anma töreni düzenlendi. Algan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Trabzon’daki aile kabristanlığına defnedildi.

13:21 . 28/08/2023 Pazartesi
IHA
Nizamettin Algan için dualar okundu.

Nizamettin Algan için dualar okundu.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Nizamettin Algan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bordo-mavili kulüp, Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde anma töreni düzenledi.


Törene; Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yöneticiler, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Nenad Bjelica, futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen, eşi Meliha Algan, yakınları ve Trabzonspor camiasından isimler katıldı.


"Olaylara çok farklı bir bakış açısı vardı"

Törende konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor Kulübü’nün kuruluş yıllarında çok önemli görevler alan Nizamettin amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Moralimiz bozuk, tansiyonlu bir şekilde yanına ne zaman gitsek rahatlamış bir şekilde geri dönerdik. Olaylara çok farklı bir bakış açısı vardı. Bize her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Tüm camianın başı sağ olsun" dedi.


Futbolcular Algan ailesine başsağlığı diledi.

"Hatalarımızı düzeltirdi"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise, "Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen benim ondan aldığım büyük dersler oldu. Trabzonspor’a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı Trabzonspor’a katkımız olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki ilerlemiş yaşına rağmen komisyonlara bu tüzüğü okur, bilgi verir ve hatalarımızı düzeltirdi. ’Camiaları yücelten başarısı kadar değerlerine saygıdır’ derdi" diye konuştu.


Nizamettin Algan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Trabzon’daki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Ahmet Ağaoğlu da Nizamettin Algan'ın tabutuna omuz verdi.


#Trabzonspor
#Nizamettin Algan
#Zeyyat Kafkas
#Ahmet Ağaoğlu
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