Okan Buruk: "Golümüz verilmedi"

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım, Osimhen'in golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi. Buruk'un açıklamaları şu şekilde:





"Golümüz verilmedi"

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık, ikinci golü de bulduk aslında ama neden iptal olduğunu anlamadık. Barış ofsayt pozisyonunda değildi, ofsayt çizgisi Abdülkerim üzerinden çizildi. Oyunun içerisinde topa müdahalesi olmayan bir oyuncuya neden ofsayt verildi, onu anlamadık. Kulübede de çok net baktık, gol verilmesini bekliyorduk. Herhalde bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler."





"Fark 9 puana çıktı"

"Genel olarak bizi sevindiren şeylerden birisi gol yememek. Herkes Galatasaray'ın çok gol yediğinden bahsediyordu, bugün rakibimize pozisyon vermedik, gol yemedik. Takım savunması anlamında bu bizim için sevindirici Bugün farkı maçı 9 puana çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi, Avrupa yolunda önemli futbol oynayan bir takım, hem bize karşı hem de Beşiktaş'a karşı çok güzel oynadılar. Yarın da zor bir maç olacak"





"VAR hakemlerinin performansları düşük"

"Son iki haftanın hakem kararlarına baktığımızda, değişen yapıdan sonraki yabancı hakem performanslarının da düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle VAR hakemlerinin performanslarının düşük olduğunu gördük. Rakibimizin maçlarında da bunu gördük. O yüzden yarın gözümüz bu maçta olacak. Gözümüz maçın hakemlerinde, VAR hakemlerinde olacak. Televizyonun başında bu maçı izleyeceğiz"



















