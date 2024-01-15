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Spor

Okan Buruk hakeme yüklendi: 'VAR'ı sorgulamak lazım'

Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından Okan Buruk hakem kararlarını eleştirdi. Buruk, "Bu pozisyona faul veriyorsanız, penaltı olsa verecek misiniz? Verilmeyecekti. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

22:38 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:38 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:
'Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu'

"Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor"


'VAR'ı da sorgulamak lazım'

"2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse, her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa, sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım"


'Ses çıkarmıyoruz çünkü penaltı'

"Bu pozisyona faul veriyorsanız, penaltı olsa verecek misiniz? Verilmeyecekti. Bunları sorgulamak gerekiyor. Hafta hafta devamlı bunları yaşıyoruz. Bundan sıkıldık. Daha adil olunmalı. Aleyhimize penaltı verildi, ses çıkarmıyoruz çünkü penaltı. Son attığımız penaltı da doğru. Ama 2-0 olsa, maçın gidişatı değişecekti"


'Çok yaşamaya başladık'

"Galatasaray olarak bunları çok yaşamaya başladık. Birçok takım mutsuz, sadece Galatasaray değil. Hakemlerin daha iyi olması lazım. VAR'ın daha iyi olması lazım, 1. Lig'de de sıkıntılar var. VAR'ın kadrosu arttırıldı, orada da demek mutsuzluk var. TFF iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyorlar, onlar da geliştirmeye çalışıyor. Bundan farklı bir şey düşünmüyorum ama bir türlü olmuyor"






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Kayserispor
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