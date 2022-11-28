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Okan Buruk oyunculara seslendi: Herkes şans bulacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm futbolcularla tek tek ilgileniyor. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına, "Hepinize ihtiyacım var. Bu uzun maratonda herkes şans bulacak" diye seslendi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Okan Buruk oyunculara seslendi: Herkes şans bulacak
Okan Buruk

Uzun bir iznin ardından tekrar çalışmalara başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, her futbolcuyla ayrı ayrı ilgileniyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen idmanlarda sık sık konuşmalar yapan tecrübeli teknik adam, ligde şans bulamayan futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

"Şampiyonluk yarışında hepinize tek tek ihtiyacım var" diye oyuncularına seslenen Buruk'un, "Lig uzun bir maraton. Cezalılar olacak, sakatlıklar olacak, performansı düşen ya da yükselen isimler olacak. Kalan haftalarda herkes şans bulacak" dediği öğrenildi.

Transfere çalışıyor

Teknik direktör Okan Buruk, ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler için de yönetime rapor sunacak. Eksik bölgeleri belirleyecek tecrübeli çalıştırıcı, ayrılması gereken oyuncuları da bildirecek.

Mevcut kadrosundan memnun olan Buruk, küçük dokunuşlarla takımı şampiyon yapmak için mücadele edecek.

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