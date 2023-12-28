Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, ezeli rakibini yenerek kupayı 17. kez müzesine götürmenin planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktörü Okan Buruk, deplasmanda oynadıkları ve golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleden gerekli notları çıkarttı.





Manchester tarifesi

Kadıköy'deki derbide gol yollarında etkisiz kalan Galatasaray'da Okan Buruk bu problemi bazı oyuncu değişiklikleriyle çözmeye çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United'ı 3-2 yendikleri maçın kadrosuna benzer bir ilk 11'le sahaya çıkmaya hazırlanıyor.





Gol yollarındaki problemi çözmek için Ziyech ve Mertens'i yedeğe çekmeyi düşünen Buruk, Tete ve Zaha'yı sahaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca orta sahada baskıyı biraz daha arttırmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Torreira'nın yanına Kaan Ayhan'ı monte edecek.





Yine duvar çekecek

Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde Fenerbahçe maçlarında henüz yenilgi görmedi. 3 maçta 2 galibiyet ve l beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, son 2 maçta rakibine isabetli şut şansı dahi tanımadı. Buruk'un takım savunması, Suudi Arabistan'da oynanacak maçta da ön planda olacak.





Abdülkerim ile eski uyumunu tekrar yakalayan Nelsson, Kadıköy'de Dzeko'ya göz açtırmazken, Süper Kupa finalinde de takımının en büyük kozlarından birisi olacak.





Bakambu'ya 'hazır ol' emri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Fenerbahçe derbisi öncesinde yedek golcüsü Cedric Bakambu ile özel olarak ilgileniyor. Derbiye icardi ile çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, maçın ilerleyen dakikalarında Bakambu'yu oyuna almayı planlıyor.

Maçın uzatmaya gitme ihtimalini de düşünen Buruk. 32 yaşındaki "Kongolu yıldızdan hazır İmasını istedi. Bakambu, bu sezon oyuna girdiği maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.



















