Okan Buruk: Transferler gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında oynanan Molde maçı sonrası konuştu.





İşte o sözler...





"Şampiyonlar Ligi'nde olmak, bizim geçen seneden kurduğumuz bir hayaldi. play-off'tan katıldık, 2 ön eleme geçildi. 15 yıldır kimse bunu başarmamıştı. Bunu başardığımız için sevinçliyiz. İki maçın hikayesi de oyun olarak muhteşem değil ama belli yerlerde, belli işleri daha iyi yaptık."





"Çok zor bir rakibe karşı oynadık, çok hareketli, çok pozisyon değiştiren... Top bizdeyken 5-3-2 beklediler. Devre arasında oyuncularıma topun bizde kalması gerektiğini söyledim. Golü yedikten sonra birçok pozisyon geldi. Rakip kalede doğru işler yapamadık. Yapabilsek işimiz daha kolay olacaktı."





"Tam kadro değildik. İki tane çok önemli kanat oyuncumuz yoktu, Yunus geçtiğimiz hafta gitti. Midtsjö'nün takımdan ayrılma durumu var. Menajeri başka kulüplerle görüşüyor. En iyi kadromuzla olmamamıza rağmen, buradan Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemliydi."





"Gaziantep FK maçını da atlatıp milli takım arasına gitmek istiyoruz. O zaman tam kadro olacağız tabii. Transferler de gelecek. Her şeyin farkındayız, ne kadar iyiydik ya da ne kadar kötüydük. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne girmek.







