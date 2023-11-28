|
Spor

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi sakatlığı bulunan Davinson Sanchez son durumunu aktardı. Deneyimli teknik adam, "Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

17:06 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:36 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk - Fernando Muslera

Okan Buruk - Fernando Muslera

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanlarından Fernando Muslera basın toplantısı düzenledi.


Okan Buruk'un açıklamaları:

'İyi oyunla kazanmak istiyoruz'

"Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan önceki maçları kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz"


'Şüphemiz yok'

"Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak"


Sanchez oynayacak mı?

"Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz. Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz"

Davinson Sanchez


Hojlund & Garnacho hakkında

"Manchester United'a bireysel olarak bir hazırlık yapmadık. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız"


Fernando Muslera ise şöyle konuştu:

'Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz'

"Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"


'Kariyerimden çok mutluyum'

"Sahanın içerisinde geçirdiğiniz zamanla deneyim kazanıyor ve gelişiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi büyük takımlara karşı oynayarak karakter olarak da değişiyorsunuz. Kariyerimden çok mutluyum"


Sözleşme konusu

"Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın bir maçımız var ve ona odaklandım"


Garnacho'nun golü hakkında

"Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç"








#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Manchester United
#Okan Buruk
#Davinson Sanchez
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiyatı değişti, araba alacaklar için liste düzenlendi! İşte en ucuz SUV modeller...