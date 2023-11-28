Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanlarından Fernando Muslera basın toplantısı düzenledi.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'İyi oyunla kazanmak istiyoruz'

"Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan önceki maçları kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz"





'Şüphemiz yok'

"Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak"





Sanchez oynayacak mı?

"Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz. Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz"

Davinson Sanchez





Hojlund & Garnacho hakkında

"Manchester United'a bireysel olarak bir hazırlık yapmadık. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız"





Fernando Muslera ise şöyle konuştu:

'Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz'

"Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"





'Kariyerimden çok mutluyum'

"Sahanın içerisinde geçirdiğiniz zamanla deneyim kazanıyor ve gelişiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi büyük takımlara karşı oynayarak karakter olarak da değişiyorsunuz. Kariyerimden çok mutluyum"





Sözleşme konusu

"Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın bir maçımız var ve ona odaklandım"





Garnacho'nun golü hakkında

"Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç"



























