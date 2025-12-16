Yeni Şafak
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Gelecek iki maçta...

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Gelecek iki maçta...

17:28 16/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Icardi bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol kaydetti.
Icardi bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol kaydetti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili tartışmalar sürerken teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcü hakkında flaş bir karar aldı.

Galatasaray, sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçlardaki kadro tercihiyle alakalı dikkat çeken bir karar verdi.


Fotomaç'ta yer alan habere göre deneyimli teknik adam, Victor Osimhen'in kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kasımpaşa maçında Mauro Icardi'yi sahaya ilk 11'de çıkarmaya hazırlanıyor.


Süper Lig'de sahada kaldığı her 77 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer alan Arjantinli oyuncu, hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir hem de ligdeki Kasımpaşa maçlarında sahadaki yerini alacak. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 8 kere ağları havalandırdı.




#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
