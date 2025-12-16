Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Gelecek iki maçta...

Galatasaray, sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçlardaki kadro tercihiyle alakalı dikkat çeken bir karar verdi.

Süper Lig'de sahada kaldığı her 77 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer alan Arjantinli oyuncu, hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir hem de ligdeki Kasımpaşa maçlarında sahadaki yerini alacak. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında 8 kere ağları havalandırdı.