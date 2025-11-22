Okan Buruk'tan Galatasaraylıları üzen haber: 'Durumu kötü gözüküyor'

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında sakat ve cezalı futbolculardan dert yandı.





Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

'Şanssız başladık'

"Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük."





'Keşke hepsine karışsalar'

"Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi. Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu."





'Futbolun içinde var'

"Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var."





'Singo'nun durumu kötü gözüküyor'

"Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor."





'İnşallah salıya yetiştiririz'

"Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz."















