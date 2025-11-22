Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan Galatasaraylıları üzen haber: 'Durumu kötü gözüküyor'

Okan Buruk'tan Galatasaraylıları üzen haber: 'Durumu kötü gözüküyor'

22:4322/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu. Sakat ve eksik oyunculardan dert yanan Buruk, yıldız futbolcunun son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında sakat ve cezalı futbolculardan dert yandı.


Buruk'un açıklamaları şu şekilde;
'Şanssız başladık'

"Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük."


'Keşke hepsine karışsalar'

"Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi. Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu."


'Futbolun içinde var'

"Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var."


'Singo'nun durumu kötü gözüküyor'

"Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor."


'İnşallah salıya yetiştiririz'

"Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz."





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...