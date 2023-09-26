Okan Buruk'tan penaltı açıklaması: "Saygısızlık olarak algılanmasın"

-"Bu penaltı, uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Oyuncularımın orada aldığı sorumluluğa saygı duyuyorum. Penaltı kaçabilir. Bu anlamda oyuncularımın yanındayım. Bunun rakibimize karşı yapılmış saygısızlık olarak algılanmasını da istemem, geçen sene de önemli maçlarda bunu yapmayı konuştular."

-"Keşke Sacha'yı da bugün biraz dinlendirebilseydik ama Sacha oynamayı da antrenman yapmayı da çok seviyor. Onun kazandığı ikili mücadeleler takımın direncini de artırıyor. Takım için çok önemli bir isim ve biz de taraftarlar da bunu ona hissettiriyor. Oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir oyuncu. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız."