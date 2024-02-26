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Spor

Okan Buruk'tan TFF'ye: 'İnşallah bizi aydınlatırlar'

Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'ye verilen ceza hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum, inşallah bizi aydınlatırlar" ifadelerini kullandı.

19:41 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:41 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk
Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.


Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, gündem ve maç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Okan Buruk şöyle konuştu:

'7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum'

"Birincisi tabii ki hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum, inşallah bizi aydınlatırlar. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Mantıklı bir şekilde açıklayamıyoruz. Buna takılmayacağız. İsteyen, kazanmak isteyen bir 11'le sahaya çıkacağız. Sadece garip geliyor. Icardi oynayacak gibi hazırlandık ama bugün değiştirdik. Rakip takım için bile saçma. Ekibimdeki yabancılar nasıl olduğunu soruyorlar, dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söylüyorlar"


'Topla iyi işler yapıyorlar'

"Kazanmak için önemli bir fırsat. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Topla iyi işler yapıyorlar. Hücum anlamında etkili oyuncuları var. Üst üste çok maç oynuyoruz, burada değişiklik yapıyoruz"


'Saha içinde kalmak istiyoruz'

"Abdülkerim'i tekrar bir 90 dakika tutmak istemedik. Bunu konuştuk ve onu bugün başlangıçta kullanmıyoruz. Sakatlarımız yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Takımın en kısa zamanda tamamlanmasını düşünüyoruz. 43. maça çıkıyoruz, 31. maçta galibiyet var, bu kazanan, güçlü bir takım olduğunu gösteriyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz"





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Antalyaspor
#TFF
1 saat önce
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