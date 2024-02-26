Okan Buruk'tan TFF'ye: 'İnşallah bizi aydınlatırlar'

"Birincisi tabii ki hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum, tedbirsiz sevk edilmiş bir oyuncunun 7 saat önce ceza alması neyle açıklanır bilmiyorum, inşallah bizi aydınlatırlar. Maalesef alıştığımız, yaşadığımız şeyler. Kötü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Mantıklı bir şekilde açıklayamıyoruz. Buna takılmayacağız. İsteyen, kazanmak isteyen bir 11'le sahaya çıkacağız. Sadece garip geliyor. Icardi oynayacak gibi hazırlandık ama bugün değiştirdik. Rakip takım için bile saçma. Ekibimdeki yabancılar nasıl olduğunu soruyorlar, dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söylüyorlar"