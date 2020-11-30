LA LİGA

Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon

Milli futbolcudan olay hareket: Rakibinin kulağını çekti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Granada'yı 3-1 yenen Celta Vigo'da yedeklerden oyuna giren Okay Yokuşlu rakibinin kulağını çekmekten kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi AA
Okay Yokuşlu yerde yatan rakibine yaptığı hareket nedeniyle oyundan atıldı.

Okay Yokuşlu yerde yatan rakibine yaptığı hareket nedeniyle oyundan atıldı.

Celta Vigo'da yedek başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Denis Suarez'in yerine oyuna girdi.

Okay maçın uzatmalarının oynandığı 90+5.dakikada rakibi Luis Milla ile girdiği ikili bir mücadelede çıkan tartışmadan sarı kart gördü.

Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı İspanya'da gündem oldu.
Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı İspanya'da gündem oldu.

Sarı kart VAR'dan kırmızıya döndü

VAR masasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu ekrandan izleyen hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, Okay'ın rakibinin kulağını çekmesinden dolayı sarı kartı direkt kırmızı kart olarak değiştirdi.

  • Karşılaşmayı 3-1 kazanan Celta, ligin en alt sırasından kurtularak 10 puanla 18. sıraya yükseldi. Granada ise 14 puanla 8. sırada kaldı.

Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı
Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.Burak Yılmaz'dan önemli başarıGolün asistini maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz kaydetti. Milli futbolcu böylelikle Lille'de, 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk futbolcu oldu.Yusuf Yazıcı 22 dakika oynadıLille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.Saint-Etienne-Lille maç özetini izlemek için tıklayınKadıköy'de kazanan Beşiktaş

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