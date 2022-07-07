Oliveira'da işlem tamam

Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha geliyor. Kazımcan ve Abdülkerim transferlerinden sonra kadrosunu hızla takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Sergio Oliveira için kulübü Porto ile anlaşmaya vardı.

3 milyon Euro

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'ya göre, Galatasaray bu transfer için Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek, 30 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat İtalya'a giderek bu transferi bitirdiği söyleniyor.

Konferans Ligi kazandı

Geçen sezon devre arası kiralandığı Roma'da çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 1 asist yapan Oliveira, Roma'nın Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı Konferans Ligi Finali'nde 73 dakika sahada kalmıştı.

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30 yaşındaki Portekizli, kariyerinde oynadığı 350 maçta 63 gol atıp 31 asist yaptı.

❗️Exclusivo. Sérgio Oliveira vendido ao @GalatasaraySK . @FCPorto recebe 3 milhões de euros. Jogador vai assinar um contrato de 4 anos. 🇵🇹🤝🇹🇷



✈️ Sérgio Oliveira viaja para Istambul nos próximos dias. pic.twitter.com/myG9LLEwch — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 7, 2022