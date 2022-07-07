Spor Oliveirada işlem tamam
TRANSFER

Oliveira'da işlem tamam

Galatasaray, geçen sezon Roma'da top koşturan Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oliveirada işlem tamam
Sergio Oliveira, 13 kez Portekiz Milli Takımı formasını terletti.

Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha geliyor. Kazımcan ve Abdülkerim transferlerinden sonra kadrosunu hızla takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Sergio Oliveira için kulübü Porto ile anlaşmaya vardı.

3 milyon Euro

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'ya göre, Galatasaray bu transfer için Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek, 30 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat İtalya'a giderek bu transferi bitirdiği söyleniyor.

Konferans Ligi kazandı

Geçen sezon devre arası kiralandığı Roma'da çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 1 asist yapan Oliveira, Roma'nın Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı Konferans Ligi Finali'nde 73 dakika sahada kalmıştı.

  • 30 yaşındaki Portekizli, kariyerinde oynadığı 350 maçta 63 gol atıp 31 asist yaptı.

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