Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Onuachu gol krallığında zirvede

Onuachu gol krallığında zirvede

11:106/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Onana ve Onuachu
Onana ve Onuachu

Trabzonspor’un hücum hattındaki en önemli silahı Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig’in geride kalan 8 haftalık bölümünde attığı 6 golle hem bordo-mavili takımı sırtladı hem de gol krallığında zirveye yerleşti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltıdan kaydettiği golle serisini sürdürdü. Ligde oynanan son 3 maçta rakip fileleri boş geçmeyen Nijeryalı forvet, bu süreçte 4 gole imza attı.


Aynı başlangıcı tekrarladı

İlk kez Trabzonspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 8 müsabakada 6 gol atan Onuachu, bu sezon da aynı performansı gösterdi. Bordo-mavili forma altında Süper Lig’de 8 maçta 6 gole ulaşan yıldız oyuncu, o zaman da takımın hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi.


Trabzonspor’un gol yükünü sırtlıyor

Karadeniz ekibinin bu sezon ligde attığı 13 golün 6’sında imzası bulunan Onuachu, Trabzonspor’un elde ettiği 17 puanın 11’ine doğrudan katkı yaptı. Ortalama 120 dakikada bir rakip fileleri sarsan Nijeryalı forvet, istikrarlı performansıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu’yu 5’er golle Icardi ve Rafa Silva takip etti.


Son 3 maçta seri yakaladı

Gaziantep FK (1), Fatih Karagümrük (2) ve Kayserispor (1) maçlarında gol sevinci yaşayan Onuachu, son 3 haftada 4 kez ağları havalandırarak bordo-mavili takıma kritik puanlar kazandırdı.

#Trabzonspor
#Onuachu
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF kayıt yenileme 2025-2026 başladı mı, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri