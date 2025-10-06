Onuachu gol krallığında zirvede

İlk kez Trabzonspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 8 müsabakada 6 gol atan Onuachu, bu sezon da aynı performansı gösterdi. Bordo-mavili forma altında Süper Lig’de 8 maçta 6 gole ulaşan yıldız oyuncu, o zaman da takımın hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi.

Karadeniz ekibinin bu sezon ligde attığı 13 golün 6’sında imzası bulunan Onuachu, Trabzonspor’un elde ettiği 17 puanın 11’ine doğrudan katkı yaptı. Ortalama 120 dakikada bir rakip fileleri sarsan Nijeryalı forvet, istikrarlı performansıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu’yu 5’er golle Icardi ve Rafa Silva takip etti.