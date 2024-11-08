Onuralp Bitim Fenerbahçe'de: Sezon sonu formayı giyecek

Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih’te geçirecek" denildi.