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Onuralp Bitim Fenerbahçe'de: Sezon sonu formayı giyecek

Onuralp Bitim Fenerbahçe'de: Sezon sonu formayı giyecek

14:488/11/2024, Cuma
AA
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Onuralp Bitim
Onuralp Bitim

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen 25 yaşındaki Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih’te geçirecek" denildi.


Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:


"2023-24 sezonunu Chicago Bulls ve Gelişim Ligi ekiplerinden Windy City Bulls’da geçiren Onuralp, NBA'de forma giydiği 23 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları tuttururken, Gelişim Ligi’nde ise 22 maçta 14.2 sayı, 3.6 ribaund, 3.4 asist ortalamalarına ulaştı. İki ve üç numaralı pozisyonlarda forma giyebilen Onuralp, atletizmini yüksek enerjisiyle birleştiren önemli bir skorer olarak tanınıyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Onuralp Bitim’e hayırlı olmasını diliyor, 2024-25 sezonunu Bayern Münih formasıyla kiralık olarak geçirecek oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."






#Fenerbahçe Beko
#Onuralp Bitim
#Chicago Bulls
#NBA
#Bayern Münih

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