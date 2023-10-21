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Spor

Orsic'ten müjdeli haber

Trabzonspor’da sezon öncesi kampında çapraz bağlarından sakatlık yaşayıp ameliyat olan Mislav Orsic, düz koşulara başladı.

Mehmet Onur Nizamoğlu
13:32 . 21/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Orsic, sakatlık sonrası ilk koşusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Orsic, sakatlık sonrası ilk koşusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Trabzonspor’da eski teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle transfer edilen ve Slovenya kampında girdiği ikili mücadelede sağ dizine darbe alıp, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Mislav Orsic'in tedavisi olumlu ilerliyor.


Zorlu operasyon nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülen Hırvat futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürerek, ilk kez koşulara başladı. Orsic'in, sosyal medyadan sahalara geri dönüş işareti içeren paylaşımı taraftarı sevindirdi.


İkinci devre dönebilir

Nenad Bjelica, görevinden ayrılmadan önce Orsic’in geri dönüş tarihi olarak ocak ayını işaret etmişti. Hırvat kanat oyuncusu, iyileşme hızına göre ligin ikinci devresinde Abdullah Avcı’nın şans vermesiyle forma giyebilecek.





#Trabzonspor
#Mislav Orsic
#Süper Lig
2 gün önce
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