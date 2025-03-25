Ozan Tufan: 'Fitim' demek istemiyorum

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'da başarılı futbolcu Ozan Tufan, idman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. 30 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Fatih Hoca'yla yeni sisteme geçtik"





"Fatih (Tekke) Hoca'nın gelişiyle yeni sisteme, yeni taktik anlayışına geçtik. Kısa sürede Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da zaman zaman yaptığımız bölümlerde skoru elimize aldık. Bu sebepten dolayı daha demin onun toplantısını yaptık. Olumlu şeylerin çıktığını gördük. Bu da bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemlerde antrenmanlarda daha çok çalışıp, sistemin üzerine yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz."









"Bazı şeyleri değiştirmek bizim elimizde"





"Bu sezon içinde inişli çıkışlı performansım oldu. Takım olarak da çok iyi sezon geçirmedik. Dalgalı performans vardı benim de keza öyle. Taraftarın şehrin beklentisi bizden bu değil. Onun farkındayız. Bazı şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Bunu değiştirmek için çabalıyoruz. Mücadele ediyoruz. Değiştirmek zorundayız. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını yapmayı göstermek zorundayım. Maç içinde güzel gol de atılır, gol de atılır. Bu insanlar mutlu eder ama en önemli şey Trabzonspor’un galip gelmesi ve üst sıralara tırmanması. Golden çok benim için önemli olan nokta Trabzonspor’un başarısı. Benim adıma üzücü taraf bu kadar geç alınmış deplasman galibiyeti. Onun dışında 3 puan aldığımı için mutluyuz, deplasman galibiyeti aldığımız için mutluyuz."





"Hepsinin bende yeri ayrı"





"Eleştiriler olacaktır. İlk defa yaşadığım durum değil. Daha önce de sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Önemli olan bunu tersine çevirip sahaya yansıtmak. Bu sene zaman zaman yansıttığım maçlar oldu kötü performans gösterdiğim maçlar oldu. Bende gönlüm ister ki her maçı iyi oynayayım. Ama sizde biliyorsunuz takım olarak sezon başından beri iyi performans koyamadık. Daha iyi yerlere gelmek için hepimizin antrenman ve maç performansı yapmamız lazım. Bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyordu. O sebeple hoca değişiklikleri oldu. Her hocanın taktir anlayışı var. 3. Hocamızı değişti.… Hepsinin benim için yeri ayrı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Fatih Hoca’nın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Bu anlayışla ligin diğer takımlarının bizim saha içi dizilişimizi ve baskı preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Bir sistem üzerinde değil, bir kaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum. Sezon sonuna kadar inşallah daha iyi gidebiliriz."









"Yeni sistemde forvete yakın gibiyim"





"Futbola sağ bek başladım, orta sahaya evrildim. Sonra sağ açık, orta saha forvet dönüşümlü oynadım. Yeni sistemimizde forvete yakın gibi duruyorum. Ama daha çok defans ve hücuma yardım eden bir rol. Benim için mevkinin önemi yok. Kendi istatistiklerimi göstermektense takımın başarısı daha ön planda. Takımın yapacağı istatistik ve alacağı galibiyet bütün şehri etkiler. Hocamız bana nerede görev verirse versin elimden gelenin fazlasını vermeye çalışırım."





"Oldukça formumdayım"





"Çok eleştiri oluyor. Bunlardan biri de bu zaten. Benim rahatsız olduğum konulardan biri bu. Yani dışardan bakıldığı zaman evet öyle gözüküyor ama gerçek hayatta, sahada burada yapılan testler sonucunda eğer rahatsızlık şikayette bulunursa kulüp içinde hocalar tarafından cezası verilir. Gayet fitim kelimesini kullanmak istemiyorum. Oldukça yerinde ve formumdayım."















