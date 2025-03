Ozan Tufan: 'Fitim' demek istemiyorum

"Eleştiriler olacaktır. İlk defa yaşadığım durum değil. Daha önce de sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Önemli olan bunu tersine çevirip sahaya yansıtmak. Bu sene zaman zaman yansıttığım maçlar oldu kötü performans gösterdiğim maçlar oldu. Bende gönlüm ister ki her maçı iyi oynayayım. Ama sizde biliyorsunuz takım olarak sezon başından beri iyi performans koyamadık. Daha iyi yerlere gelmek için hepimizin antrenman ve maç performansı yapmamız lazım. Bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyordu. O sebeple hoca değişiklikleri oldu. Her hocanın taktir anlayışı var. 3. Hocamızı değişti.… Hepsinin benim için yeri ayrı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Fatih Hoca’nın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Bu anlayışla ligin diğer takımlarının bizim saha içi dizilişimizi ve baskı preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Bir sistem üzerinde değil, bir kaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum. Sezon sonuna kadar inşallah daha iyi gidebiliriz."