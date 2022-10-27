MAÇ SONUCU: Sivasspor 3-0 CFR Cluj

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında evinde ağırladığı CFR Cluj'ü Yatabare (2) ve Max Gradel'in golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti. Gruptan çıkmayı garantileyerek liderliğe yükselen Yiğidolar, haftaya oynanacak Slavia Prag - Sivasspor maçından alacağı iyi bir sonuçla birlikte gruptan lider olarak çıkabilir.
Sivasspor - CFR Cluj özet
5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia’nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.
15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.
22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Roger’in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor.
65. dakikada Max Gradel ile DG Sivasspor, farkı 2'ye çıkarıyor. 2-0
73. dakikada Mustapha Yatabare topu ağlara gönderiyor. Temsilcimiz skoru 3-0'a getirdi. 3-0
Karşılaşma 3-0'lık DG Sivasspor galibiyetiyle sona erdi.